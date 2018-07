Diadema recebe 9º Grito LGBT

Além do grito, a instituição promove oficinas de conscientização na região, é membro da comissão LGBT do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, e participa de iniciativas como o Comitê de Combate a Homofobia do Estado de São Paulo.



"Vivemos em um país onde a intolerância e o machismo ainda são muito fortes, o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, nosso trabalho é árduo para tentar reverter este quadro", disse Lélia.

A 9ª edição do Grito LGBT de Diadema acontece neste domingo (8) a partir das 14h na Praça da Moça, região central da cidade. O tema do evento neste ano é "Lutar Sempre, desistir jamais" e terá apresentações musicais de artistas da cidade e da região."Nós lutamos por direitos, respeito e reconhecimento da nossa existência e necessidades da implantação de políticas públicas. O 9º Grito LGBTI + está se fortalecendo a cada ano", afirmou Lélia Carvalho, presidente da ONG Viva a Diversidade, organizadora do evento.O evento ocorre anualmente entre os meses de junho e julho e cumpre um calendário de ações promovidas pelo movimento, com palestras, reuniões, filmes temáticos e debates. O objetivo, de acordo com a organização, é promover uma aproximação maior da população LGBT das políticas públicas existentes na cidade e buscar ações de combate ao preconceito e discriminação.