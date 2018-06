Diadema abre inscrições para Mostra de Artes e Cultura

Interessados podem se cadastrar presencialmente nos dias 11 e 12 de junho

A Prefeitura de Diadema divulgou em nota nesta sexta-feira (8) que as inscrições para a Mostra de Artes e Cultura que será realizada nos meses de agosto, setembro e outubro estão abertas. O cadastramento será presencial e acontece na próxima segunda (11) e terça-feira (12), em sete centros culturais da cidade.



Podem se inscrever pessoas a partir de 18 anos com trabalhos individuais, coletivos ou de grupos ligados a comunidades. Abaixo dessa idade, o cadastramento deverá ter a chancela de um responsável.



As inscrições serão aceitas de segunda a sábado, dentro dos horários de cada centro.



Mais detalhes e regulamento da mostra podem ser encontrados no site da prefeitura.