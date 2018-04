Dia Mundial da Criatividade terá atividades gratuitas

No Dia Mundial da Criatividade, comemorado neste sábado (21), Recife vai receber, pela primeira vez, uma série de atividades gratuitas. O evento acontece no Recife Antigo e na zona sul, das 10h às 18h. O DMC Recife é organizado pela CRIARH Consultoria, que faz parte da rede brasileira do DMC Brasil e conta com parceria da Prefeitura do Recife e da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer (Seturel).

A Seturel promove o Roteiro Criativo de Bike "Recife dos Carnavais", em parceria com a La Ursa Tours, das 14h às 17h. O passeio se inicia no Paço do Frevo com uma oficina de adereços carnavalescos e depois, os participantes seguem para os locais do centro que se relacionam com a história do carnaval do Recife.

Além disso, no Porto Digital, palestrantes que fazem parte da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Recife comandarão talk shows. Heitor Pina falará sobre a marca Recife, capital da Criatividade, Karina Zapata sobre a Recria - Rede Nacional de Turismo Criativo e, por fim, acontecerá o lançamento da proposta colaborativa do Plano do Turismo Criativo do Recife, com Priscilla Marques.