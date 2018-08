Dia dos Pais deve gerar alta de 6,76% nas vendas do comércio

Pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio mostra que os comerciantes brasilienses estão animados com vendas para o Dia dos Pais. De acordo com a pesquisa, a maioria (46%) declarou expectativa de comercialização maior que em 2017. O levantamento foi feito com 402 empresas de 12 segmentos distintos.

O vice-presidente da Fecomércio-DF, Edson de Castro, aponta que os setores de Material Esportivo e Perfumaria/Cosméticos lideram o ranking entre os lojistas como os segmentos mais otimistas para o período, registrando expectativa de vendas na ordem de 17,23% e 10,31%, respectivamente.

"Estamos projetando a alta com base na avaliação dos empresários do comércio, que estão ansiosos por um processo de regeneração das condições de consumo. Além disso, os lojistas estão investindo em promoções, propaganda, formas diferenciadas de crediário e facilidades de pagamento para alavancar as vendas", explicou Castro.