Dia dos Namorados deve aumentar vendas em 8%

Associação Comercial prevê movimento nas vendas de setores de confecção, tecnologia e perfumaria

O Dia dos Namorados, celebrado na próxima terça-feira (12), deve gerar um aumento de cerca de 8% no comércio de São Bernando do Campo, segundo estimativa da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo).



O movimento deve subir especialmente no fim de semana que antecede a comemoração, considerada a terceira principal data para o comércio, depois do Natal e Dia das Mães.



De acordo com a ACISBEC, o aumento nas vendas é justificado pelo apelo comercial da data, além das promoções lançadas pelo comércio varejista. A queda da temperatura também costuma aquecer as vendas com a chegada de novidades de artigos de inverno.



Neste ano, a lista de produtos mais procurados permanece tradicional, voltada princialmente para os setores de confecção, perfumaria e tecnologia, com artigos como roupas, perfumes, acessórios e celulares.