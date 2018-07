Dia D será neste sábado com vacinação contra raiva

A Secretaria de Saúde realiza, neste sábado (21), o dia D da "Campanha de Vacinação Antirrábica Animal", às 9h30, na Escola Classe 204 Sul. Serão 70 postos abertos, de 9h às 17h, em todas as regiões de saúde. O objetivo é prevenir a transmissão de raiva.A vacinação começou em 28 de junho, no Hospital Veterinário Público, em Taguatinga, com 7 mil cães e gatos imunizados até o momento. O cronograma da vacinação itinerante segue até 29 de setembro, de segunda a sexta-feira, em locais e horários que variam de acordo com cada região administrativa .Devem ser vacinados cães e gatos saudáveis, com idade igual ou maior a três meses de vida, e fêmeas gestantes ou recém-paridas. Animais imunizados na campanha antirrábica de 2017 devem tomar novamente a dose deste ano.Escola Classe 204 Sul21 de julho de 2018, às 9h30