DFTrans reduz número de ônibus em circulação

Com o período de férias escolares, órgão alterou o número de viagens de mais de 400 linhas do DF. Medida vai até 29 de julho

O tempo dos brasilienses nas paradas de ônibus vai aumentar nos próximos dias. Isso porque o DFTrans resolveu reduzir o número de viagens de 447 linhas do transporte público da capital. A justificativa do órgão é que, com o inicio das férias escolares, o número de passageiros é reduzido em cerca de 22%.



Atualmente, o sistema de transporte do DF conta com 2,7 mil veículos e atende a cerca de 900 mil pessoas por dia. Porém, com a redução, alguns passageiros já comentam que terão de fazer alterações em sua rotina.



"É um sofrimento nesse período de férias. Eu, por exemplo, não tenho aulas, mas tenho o meu estágio, e acabo tendo que ir mais cedo pra parada para conseguir chegar no horário", comenta a estudante Luana Sousa.



O diretor-técnico do DFTrans, Guilherme Fernandes, diz que a medida foi tomada por economia e garante que a população não irá perceber a redução na frota. Segundo ele, o tempo de espera vai aumentar apenas três minutos.



"O DFTrans avalia a questão das linhas de modo que aquelas que tenham uma procura maior não sofram tantos impactos. Então, aquelas com maiores demandas o tempo de espera não sofrerá alterações", justifica.



De acordo com órgão, a redução nas linhas é uma forma do DFTrans economizar e pagar o subsídio do transporte para as empresas. Atualmente, o GDF banca cerca de 45% do valor das passagens do sistema.



As mudanças estarão em vigor até o dia 29 de julho. As alterações e os horários podem ser conferidos no site do DFTrans: www.dftrans.df.gov.br.