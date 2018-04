DFTrans irá limitar o uso diário do vale-transporte

Órgão alega que a limitação será para evitar novas fraudes no sistema de bilhetagem; medida deverá entrar em vigor até maio

O DFTrans anunciou que irá limitar o uso diário do cartão vale-transportes para os usuários do transporte público do Distrito Federal. O órgão afirmou que está definindo as regras que deverão ser anunciadas em até três semanas.



A alegação é de que as mudanças irão coibir fraudes no sistema de bilhetagem reveladas pela operação Trickster, que levaram em março à exoneração do então diretor, Léo Carlos Cruz.



De acordo com o DFTrans, após as mudanças, o usuário iria poder usar no máximo oito vezes por dia o cartão do vale-transporte nos validadores dos ônibus e metrô da capital. Outra medida a ser colocada tenta impedir o descarregamento do cartão. Ou seja, que o cartão seja "artificialmente" passado diversas vezes em pouco tempo. A ideia é proibir que boa parte do saldo seja descontada em um espaço de dois segundos.



Fraude no sistema

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a fraude funcionava da seguinte forma: Uma parte do grupo descarregava os créditos dos cartões de vale-transporte nos validadores de ônibus que faziam trajetos rurais de forma sequencial e em linhas distintas.



Após isso, outros integrantes da quadrilha transformavam créditos fictícios em dinheiro em espécie, tinha pessoas físicas e jurídicas prestadoras do serviço de transporte público. Com o esquema, o grupo teria conseguido desviar mais de R$ 1 bilhão do Sistema de Bilhetagem Automática.



Na semana passada, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia contra cinco pessoas envolvidas no esquema. Se aceita, o grupo deverá responder por organização criminosa e crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. A Promotoria também pede uma reparação mínima de mais de R$ 2,3 milhões pelos danos causados.