Cartão começa a ser entregue nesta segunda-feira

O Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans) irá convocar 3.365 usuários do cartão +Especial a partir desta segunda-feira (7), no posto do Sistema de Bilhetagem Automática localizado na Estação do Metrô da 112 sul.Haverá 300 convocações por dia. O usuário receberá uma mensagem no seu aparelho celular informando o dia em que deverá comparecer ao posto. As informações também podem ser encontradas no site do Passe Livre.O DFTrans reforça que é necessário que todos os usuários do cartão +Especial façam a sua atualização cadastral, no site do Bilhete Único de Brasília, a fim de não terem o benefício suspenso