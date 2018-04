DF teve mais de 600 casos de dengue em 2018

As regiões de Planaltina, Samambaia e Paranoá lideram os registros

De janeiro até março deste ano, a secretaria de Saúde do Distrito Federal registrou 588 casos prováveis de dengue em moradores da capital. Além desses, outros 33 residentes de outras unidades da Federação foram infectados no DF, totalizando 621 registros.



As regiões administrativas com o maior índice registrado de dengue são Planaltina (108); Samambaia (82); Paranoá (58); Itapoã (54); Taguatinga (47); Ceilândia (40) e São Sebastião (39).



A faixa etária com maior incidência é de pessoas de 29 a 49 anos (44,71%), seguida por crianças e adolescentes de 5 a 19 anos (24,06%). Adultos e idosos de 50 a 80 anos representam 12,8% do total, e crianças menores de 5 anos são 18,43%.



Até o fim de março, uma pessoa morreu por dengue na capital.