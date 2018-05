DF terá quase 65 mil novos eleitores neste ano

Encerrado nesta quarta-feira (9), o cadastramento eleitoral resultou em 64.565 mil novos eleitores para a capital federal, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). Somente de segunda-feira (7) até a última quarta-feira (9), quando o prazo foi encerrado, os cartórios do DF emitiram mais de 11 mil novos títulos de eleitores e cerca de 9 mil transferências de residências eleitorais para a capital.De acordo com o levantamento feito pelo Destak junto ao TRE-DF, cerca de 52 mil pessoas transferiram seus títulos para capital. A região que teve maior número de cadastros foi Ceilândia com mais de 4 mil atendimentos.Aqueles que não conseguirem transferir o domicílio eleitoral têm a opção de justificar o voto, mas os que ficarem com o título irregular não poderão votar, nem vão receber a certidão de quitação eleitoral, necessária para alguns procedimentos, como tirar passaporte e assumir vaga no serviço público. O voto é obrigatório para os brasileiros a partir dos 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.