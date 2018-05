Profissionais não têm interesse em atuar na rede pública; das 108 convocações de pediatras feitas pelo GDF neste mês, só 43 se apresentaram

Com mais de 458 mil crianças de zero até 12 anos, o Distrito Federal tem, em média, um pediatra na rede pública para cada 871 crianças. Segundo a Secretaria de Saúde, em todos os hospitais do DF existem 526 profissionais dessa especialidade.



O baixo interesse desses profissionais se confirmam nas negativas às convocações feitas pelo governo. Conforme apurado pelo Destak, das 108 convocações de pediatras feitas pelo GDF neste mês, só 43 se apresentaram.



Das regiões mais desassistidas do Distrito Federal, as do lado Sul são as mais prejudicadas. Nem o Hospital Regional do Gama e nem o de Santa Maria contam com pediatras no quadro de profissionais. A promessa do GDF era de reabrir a pediatria de uma dessas unidades. Porém, com a baixa adesão dos convocados essa reabertura ficou na incerteza.



"Dos 43 pediatras que se apresentaram, direcionamos 30 para que pudéssemos reabrir o Pronto Atendimento Infantil do Hospital Regional de Santa Maria. O problema é que até a semana passada, que era o prazo final, apenas 24 entraram em exercício", contou o secretário de Saúde Humberto Fonseca. O chefe da pasta explicou que eles iriam tentar readequar os horários para que a unidade de saúde pudesse funcionar.



Para Paulo Henrique de Souza, representante do Conselho Federal de Medicina (CFM), a estrutura da rede pública é o principal quesito na hora de escolha do profissional. "A falta de material e a sobrecarga de horário de trabalho no SUS faz com que o pediatra opte por ir para a rede privada, causando essa falta de profissionais em um único setor", diz.



Um levantamento feito pelo CFM mostrou que o Distrito Federal tem 1508 pediatras. Desse total apenas 30% atuam na rede pública. Para o Sindicato dos Médicos, a carência da rede pública só seria suprida se essa porcentagem cobrisse 50% das vagas em aberto.



Regiões

O Brasil é considerado um país com um número pediatras dentro do exigido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, atualmente o país teria pouco mais de 39,2 mil especialistas na área, o que representa 18,89 pediatras para cada grupo de 100 mil brasileiros.

O número revelou que houve um crescimento de 10% dessa especialidade no Brasil nos últimos anos. Contudo, esses profissionais seguem distribuídos de forma desordenada. Pelos números, mais da metade dos pediatras (55%) está na Região Sudeste. Bem distante, vem o Nordeste e o Sul com 16,2% cada. Na ponta vem o Centro-Oeste (8,6%) e Norte (4%).