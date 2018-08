DF tem segundo feminicídio em menos de um mês

Na noite de domingo, o DF registrou o segundo feminicídio em menos de um mês. O taxista Edilson Januário de Souto, 61 anos, matou a mulher, Marília Jane de Sousa Silva, 58, na noite de domingo (5). Em 14 de julho Janaína Romão, de 30 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido, na frente das filhas, em Santa Maria

O crime de domingo ocorreu na garagem da casa do casal, no Recanto das Emas, no Distrito Federal. Ele fugiu logo após o crime e, até o fechamento desta edição, seguia foragido. Segundo a perícia, foram feitos quatro disparos dentro de casa, por volta das 20h. Um deles atingiu o tórax de Marília. Havia indícios de briga no quarto do casal, e de que a vítima tentara fugir. Uma vizinha que ouviu os tiros viu quando ele fechou o portão da casa e saiu de carro.

A perícia concluiu que, após o crime, Edilson lavou as mãos e foi até um cofre, para pegar ou guardar algum objeto. No cofre, foi encontrado o registro da provável arma usada no crime: um revólver calibre 38, com registro irregular.