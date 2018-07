DF tem ponto facultativo e alterações no trânsito nesta segunda (2)

Executivo local liberou seus servidores e as faixas exclusivas de trânsito; Comércio também tem mudanças no horário

Com o jogo entre Brasil e México nesta segunda-feira (2), o governo do Distrito Federal decretou ponto facultativo para os servidores do Executivo local. Além disso, os órgãos de trânsito liberam todas as faixas exclusivas da capital para todos os veículos.



De acordo com o governo, as duas medidas buscam, principalmente, desafogar o trânsito na véspera do jogo, marcado para às 11h. Na última partida, contra a Sérvia, vários pontos da cidade ficaram engarrafados e quem precisou usar o transporte público enfrentou superlotação.



Segundo o GDF, os servidores têm autonomia para escolher se trabalham ou não. No entanto, O Executivo afirmou que os gestores dos órgãos devem garantir a continuidade dos serviços essenciais à população – "que não pode ser prejudicada".



Comércio

Nos shoppings, a praça de alimentação e o cinema abrirão a partir das 14h e as lojas terão horário facultativo para abrir antes do jogo e abrirão novamente 30 minutos após o término da partida. Já o comércio de rua está autorizado a abrir até às 10h30 e depois a partir das 13h30.