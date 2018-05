DF tem pena mais rígida para casos de maus-tratos de animais

Nova lei sancionada prevê multa de até 40 salários mínimos, ou seja, mais de R$ 38 mil

O governo do Distrito Federal sancionou uma lei que prevê punições mais duras para quem for flagrado em situações de maus-tratos a animais domésticos e silvestres. Com a nova legislação, os fiscais podem aplicar multas de até 40 salários mínimos aos infratores, ou o correspondente a mais de R$ 38 mil.



O novo texto também define com mais clareza os critérios para identificar uma situação de crueldade aos bichos. Antes, somente eram autuados casos em que animais estivessem com danos físicos, como cortes ou feridas.



Com a nova lei, são tipificados como maus-tratos os atos que "atentem contra a liberdade psicológica, comportamental, fisiológica, sanitária e ambiental".



De janeiro a março deste ano, o Distrito Federal registrou 41 ocorrências de maus-tratos e crueldade contra animais. No mesmo período de 2017, foram contabilizadas 22 denúncias, de acordo com a secretaria de Segurança Pública (SSP).