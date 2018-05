DF tem dez pontos de bloqueios nesta segunda-feira

Mesmo coma retenção, o trânsito para carros de passeios está fluindo; aeroporto irá receber combustível nesta tarde

Um balanço divulgado no final da manhã desta segunda-feira (28) constatou dez pontos de retenção parcial de caminhoneiros nas rodovias que dão acesso ao Distrito Federal. Os bloqueios acontecem na BR-020, BR-040, BR-050, BR-013, BR-060, BR-080, algumas fora, outras dentro do DF.



De acordo com a nota do governo do Distrito Federal, mesmo com as retenções, o trânsito está fluindo nestas localidades. Também há registro de manifestação de motoboys na Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e motoristas de vans escolares, na altura do Catetinho, porém sem interrupção das vias.



Mesmo com alguns bloqueios na chegada ao Distrito Federal, a Inframerica, empresa que administra o aeroporto de Brasília, informou que até às 14h desta segunda, o terminal deverá receber 1,3 milhão de litros de querosene QVA - combustível utilizado na aviação. Comboio de 24 veículos está sendo escoltado por 100 militares do Exército.



Essa quantidade de querosene de aviação é suficiente para um dia normal de operação. A administradora do terminal, no entanto, informou que esse combustível não será utilizado imediatamente.



Segundo a concessionária, ele precisará passar por avaliação de qualidade – um procedimento normal. A Inframerica não informou quanto tempo duram esses testes, mas afirmou que ele deverá ser usado ainda nesta segunda-feira.



Até o final da manhã desta segunda nove voos tiveram de ser cancelados na capital, sendo cinco por falta de combustível.