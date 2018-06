DF tem 320 mil pessoas sem emprego

A taxa de desemprego voltou a crescer no Distrito Federal, passando de 19,2% da população em abril para 19,5% em maio deste ano. De acordo com a secretaria de Trabalho, atualmente 320 mil pessoas estão desempregadas na capital.Mesmo com acréscimo no número de desempregados de um mês para o outro, o GDF alega que houve uma melhora no cenário, se comparado com o mesmo período de 2017. A pesquisa mostrou que em maio o índice da população que procurava emprego era de 20,4% contra os 19,5% atuais. Esses porcentuais representam a entrada de pouco mais de 18 mil pessoas no mercado de trabalho.A taxa de mulheres desempregadas apresentou um leve aumento de 2017 para 2018. Atualmente, 21,8% da população feminina está desempregada, contra 21,5% do último ano. Já o número de homens desempregados apresentou uma melhora neste ano. Em 2017, 19,4% da população masculina estava sem emprego, hoje, este índice está em cerca de 17,2%.