DF sofre maior queda em doze meses no comércio varejista ampliado

Em maio, vendas caíram 4,5%, diz Pesquisa Mensal do Comércio

A Pesquisa Mensal do Comércio referente ao mês de maio de 2018 demonstra que, no comércio varejista ampliado, a queda em volume de vendas foi de 4,5% no mês. Houve também queda 8,6% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, sendo o pior resultado entre UFs.



A variação acumulada no ano, que ficou em -1,3%, foi a única negativa entre as Unidades Federativas. A variação dos últimos 12 meses ficou em 2,8%.



Equipamentos e materiais de escritório, informática e comunicação tiveram a maior queda acumulada em 12 meses em Brasília: -25,3%. Por outro lado, o setor de móveis teve resultado positivo de 27,6% no mesmo período. Hipermercados amargaram -10,3% de queda nas vendas no acumulado de doze meses.



No comércio varejista ampliado, a variação mensal da receita foi de 3,8 p.p. negativos, 0,2% abaixo do índice nacional (- 3,6%). Em comparação com o maio de 2017, houve queda de 3,7%, enquanto para o Brasil, foi registrado crescimento de 3,4%. A variação acumulada do ano foi 1,9%, e dos últimos 12 meses, 3,7%.