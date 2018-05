DF registra temperatura mais baixa dos últimos três anos

Segundo o Inmet, frente fria que provocou chuvas no fim de semana é causa do frio na capital

Os termômetros da capital registraram na madrugada desta segunda-feira (21) a temperatura mais baixa dos últimos três anos para o mês de maio no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi possível medir a mínima de 9,3ºC em vários pontos de Brasília.



De acordo com o instituto, a queda na temperatura foi provocada por uma massa de ar frio que atravessa a região central do país. A mesma massa teria sido o motivo das fortes chuvas neste final de semana.



Em 2015, a temperatura mínima registrada em maio foi de 13,8ºC. No ano seguinte, o termômetro mediu 14ºC e, em 2017, o dia mais frio chegou a fazer 13,6ºC. Por causa disso, a aposta do Inmet é de que o frio em Brasília fique mais intenso nos próximos meses.



Nesta terça (22), a marca no termômetro deve subir um pouco, alcançando 11ºC. A mesma mínima deverá ser repertir na quinta-feira (24).