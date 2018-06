DF e Entorno recebe mais de 300 toneladas de gás de cozinha

Os 13 mil botijões foram encaminhados para Taguatinga, Brazlândia, São Sebastião, Luziânia (GO) e Unaí (MG)

O Governo de Brasília afirmou nesta sexta-feira (1) que recebeu mais de 300 toneladas de gás de cozinha desde o início do dia. A quantidade equivale a 23 mil botijões.



A entrega está sendo realizada em regiões administrativas do Distrito Federal e também no Entorno. Já receberam gás distribuidoras de Taguatinga, Brazlândia, São Sebastião, Luziânia (GO) e Unaí (MG).



De acordo com o governo, o fluxo de caminhões é intenso, mas ainda enfrenta dificuldades devido a filas que se concentram em refinarias. Para o abastecimento no DF os veículos precisam passar por uma unidade em Betim (MG), que também recebe caminhoneiros de outros estados.



Ainda de acordo com o Governo de Brasília, está prevista a chegada de mais 364 toneladas de gás de cozinha para chegar ao DF neste sábado (2). A estimativa é de que o abastecimento seja normalizado até segunda-feira (4).



A Polícia Militar do Distrito Federal informou que, até as 17 horas desta segunda-feira 302 caminhões entregaram 3,6 milhões de litros de gasolina, 40 mil litros de etanol e 155 mil litros de óleo diesel nos postos do DF.