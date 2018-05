DF deve indenizar mãe e irmã de falecido

Adolescente foi morto enquanto estava em custodia na unidade de São Sebastião, em 2014

A 3ª Vara da Fazenda Pública do DF condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 150 mil à mãe de um adolescente morto quando se encontrava custodiado na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião - UIPSS. A irmã do jovem deverá receber R$ 50 mil de indenização.



A ação foi ajuizada pela mãe e pela irmã do adolescente contra o Distrito Federal, requerendo o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 250 mil, para cada autora. Elas alegaram que era de responsabilidade do Estado manter a integridade do adolescente.



Segundo a família, o adolescente de 13 anos retornava da escola quando seu colega o convidou a participar de um roubo. O menino negou o convite, mas seu amigo prosseguiu com a ideia, o que levou à detenção dos menores. Por falta de comparecimento do pai, o adolescente foi levado à Unidade de Internação Provisória de São Sebastião - UIPSS.



A mãe do menor ainda alega ter alertado as autoridades responsáveis por seu filho sobre o perigo que ele poderia vir a sofrer, pois havia boatos de violência cometida pelo parceiro de cárcere do garoto, portador de transtornos mentais, a outro colegas de internação. Desta forma, após seis dias de internação, em 18/11/2014, o adolescente foi vítima de homicídio cometido pelo próprio companheiro de cárcere nas dependências da unidade de internação.



O Distrito Federal alegou que todas as medidas cabíveis foram tomadas, porém o acontecimento era imprevisível e, portanto, o Estado não deveria ser responsabilizado. O DF também recorreu contra o valor, considerado incoerente.



O juiz por fim entendeu que apenas a prova do ato lesivo, do dano e do nexo de causalidade é necessária para a reparação. "Desta forma, a obrigação de garantir a integridade física dos internos, enquanto custodiados ou cumprindo as medidas restritivas de liberdade elencadas no Estatuto da Criança e do Adolescente é encargo imperioso do Estado".