DF começa a testar ônibus elétrico no transporte público

Veículo custou R$ 1 milhão e irá fazer a linha entre rodoviária do Plano Piloto-Esplanada dos Ministérios

Começou a ser testado nesta semana no sistema de transporte público da capital, o primeiro ônibus movido a energia elétrica do Distrito Federal. O veículo ficará responsável pelo trajeto Rodoviária do Plano Piloto-Esplanada dos Ministérios (linha 109).



De acordo com a secretaria de Mobilidade, o veículo custou R$ 1 milhão e foi adquirido pela Piracicabana e a compra faz parte da renovação de frota da empresa. Em 2012, o GDF lançou um edital para substituir quase 90% do sistema público de transporte.



O ônibus é recarregado na tomada por meio de um carregador específico, desenvolvido pelo fabricante do veículo. Com quatro horas de recarga, o ônibus consegue rodar até 300 quilômetros.



Segundo a Piracicabana, o coletivo é capaz de reduzir a emissão, por ano, de 46,8 toneladas de gás carbônico – o equivalente ao plantio de 343 árvores. A previsão do governo é de que outro ônibus elétrico chegue ao DF até o fim deste ano.