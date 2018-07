DF começa a receber venezuelanos vindos de Roraima

Cinquenta imigrantes serão acomodados em duas entidades acolhedoras da capital

Pela primeira vez, desde o inicio da crise imigratória de venezuelanos em Roraima, o Distrito Federal irá receber nesta terça-feira (24), 50 imigrantes do país vizinho. O translado está sendo acompanhado pela organização Aldeias Infantis SOS, que irá acompanhar todo o processo de interiorização.



De acordo com a entidade, o desembarque deverá acontecer no inicio desta tarde e os imigrantes seguirão para os abrigos pré-estabelecidos. Serão 13 bebês, oito crianças, sete jovens e 22 adultos que estavam em Roraima desde 2017.



Segundo o porta-voz da Aldeias Infantis SOS, Rodrigo Zavala os venezuelanos que chegarão ao DF irão passar por um acompanhamento social pelos próximos seis meses. "Temos todo um programa de interiorização desses imigrantes. Já estamos em negociações para garantir escolas para as crianças, cursos profissionalizantes para os jovens e empregos para os adultos. Durante esta fase iremos fazer todo o acompanhamento", garantiu Zavala.



Todos os venezuelanos que chegam ao DF nesta terça são participantes do programa de refúgio ou residência do governo Federal. Antes da viagem, os imigrantes realizaram exames de saúde, fizeram emissão de documentos como CPF e Carteira de Trabalho, além da atualização da carteira vacinal.



Imigração

Roraima lida desde 2015 com a chegada desenfreada de pessoas do país vizinho, que estão deixando a Venezuela para escapar da crise política, econômica e social instalada no país. Segundo a prefeitura de Boa Vista, 40 mil venezuelanos vivem hoje na cidade, o que representa mais de 10% dos 330 mil habitantes da capital.