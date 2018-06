Detran-RJ reforça Operação Lei Seca durante a Copa

De acordo com o Detran, estão mapeados para a fiscalização deste domingo regiões como a orla de Copacabana e Alzirão, na Tijuca.



De acordo com a legislação de trânsito, quem for flagrado sob efeito de álcool comete infração gravíssima, com punição de 7 pontos na carteira, multa de R$ 1.915,40, além da possível suspensão do direito de dirigir por um ano. O veículo ainda fica retido até a apresentação de outro condutor habilitado e em condições de dirigir.

O Detran-RJ (Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro) intensificou as fiscalizações durante os dias de jogos da Copa do Mundo. As operações serão reforçadas principalmente em dias de jogos do Brasil para evitar violações à Lei Seca.Os agentes vão concentrar as blitz nos locais de maior fluxo de torcedores após o final dos jogos. Além disso, serão realizadas ações educativas com o objetivo de prevenir a combinação de volante ao consumo de álcool.