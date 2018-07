Detran-PE leiloa 471 veículos nesta sexta-feira

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) realiza, nesta sexta-feira (13), o 8º leilão de 2018. O evento, que vai disponibilizar 471 veículos, entre carros e motos, para lances cujo valor mínimo gira em torno de R$ 300, começa às 9h, no pátio da empresa Coliseum, localizada em Vitória de Santo Antão, às margens da BR 232.





De acordo com o diretor presidente do Detran-PE, Charles Ribeiro, quem arrematar algum dos veículos deverá requerer e pagar pela expedição da 2º via do Certificado de Registro do Veículo (CRV). A pessoa também devera arcar com o valor dos serviços de Baixa do Gravame dentre outras taxas como a de licenciamento, a de transferência do veículo e a taxa de emplacamento.



O dinheiro arrecadado no leilão é usado para pagar as dívidas dos veículos apreendidos. Quitados os débitos, o resíduo restante – caso haja – volta para o proprietário anterior do veículo.

Os veículos estão divididos entre recuperáveis, quando aptos a retornar às ruas, e irrecuperáveis, popularmente chamados de sucata. Os interessados podem conferir os automóveis antes da data do leilão. A visitação dos lotes pode ser feita nesta quinta-feira (12), das 12 às 16h, no mesmo local onde ocorrerá o leilão.O edital, contendo as informações gerais sobre o leilão, a exemplo das normas, documentação exigida e taxas de administração a serem pagas pelos arrematantes, pode ser acessado no site do Detran-PE e também no site da empresa Coliseum . Pode também ser retirado gratuitamente no escritório do Coliseum Leilõesem Vitória de Santo Antão.