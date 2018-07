Detran-PE inicia segunda vistoria obrigatória do transporte escolar

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) dá início à segunda inspeção obrigatória do transporte escolar de Pernambuco, nesta segunda-feira (2), sempre das 14 às 16h. Na capital, a ação acontece na Unidade de Táxis e Coletivos, localizada na avenida Professor Joaquim Cavalcanti, 859, no bairro da Iputinga, às margens da BR 101. No local, serão atendidos no máximo 50 veículos ao dia.





O diretor presidente do Detran-PE, Charles Ribeiro, alerta que conduzir o veículo sem portar a autorização para condução de escolares é infração grave, gerando multa de R$ 195,23 e a retenção do veículo até a regularização, de acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). "Sendo aprovado na inspeção, o veículo de transporte escolar receberá um selo de qualidade", lembra Ribeiro.



Taxa

O Detran-PE cobra uma taxa anual de Registro e Autorização de Transporte Escolar, no valor de R$140,81. Nessa taxa, estão inclusas as duas inspeções semestrais obrigatórias. Portanto, quem pagou a taxa por ocasião da primeira inspeção obrigatória, no mês de janeiro, não precisará pagar novamente.

Já os veículos de transporte escolar do interior devem se dirigir a uma das 24 Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) Especiais, de segunda a sexta-feira, das 8 às 13h. Não existe agendamento online para a vistoria. Entre as Ciretrans Especiais, estão as de Caruaru, Petrolina, Vitória de Santo Antão, Garanhuns, Arcoverde e Afogados da Ingazeira.Os veículos de transporte escolar de Recife e Região Metropolitana (RMR) têm um calendário especial para fazer a inspeção, baseado na terminação das placas. Até a próxima sexta-feira (6) serão contemplados os veículos com placas terminadas em 1 e 2. O calendário completo pode ser visto no site www.detran.pe.gov.br