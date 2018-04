Detran-PE implanta postos de vistoria veicular

Medida visa combater roubo e furto dos veículos, além de avaliar as condições de conservação dos veículos e verificação de autenticidade da documentação

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) implanta, nesta quinta-feira (26), os serviços de vistoria de identificação veicular. Medida visa combater roubo e furto dos veículos, além de avaliar as condições de conservação dos veículos e verificação de autenticidade da documentação para a realização dos procedimentos do Estado.



As Empresas Credenciadas de Vistoria de Veículos (ECV) somente têm acesso ao Sistema Nacional de Controle e Emissão do Certificado de Segurança Veicular e Vistoria (SISCSV) por meio do Módulo de Biometria dotada das tecnologias de Reconhecimento Óptico de Caracteres por Imagem (OCR) e filmagem.



Segundo diretor presidente do Detran-PE, Charles Ribeiro, as vistorias já agendadas serão realizadas normalmente, evitando dessa forma que o usuário seja prejudicado. A taxa cobrada será de R$ 150, conforme lei elaborada e aprovada por unanimidade, em 2015, pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), prevendo a vistoria fora da sede neste valor.



O mesmo valor de R$ 47,77, cobrado no Detran-PE, continuará sendo cobrado nos shoppings Tacaruna, Guararapes, Costa Dourada, Recife, Difusora e Caruaru, além das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) de Araripina, Petrolina, Salgueiro e Cabo de Santo Agostinho.



Para encontrar os Postos de Vistoria de Identificação Veicular (PVIV), basta acessar o site www.detran.pe.gov.br, clicar no banner vistoria credenciada. Lá, será possível visualizar a lista das empresas prestadoras do serviço e escolher a que deseja fazer o procedimento.