Detran-PE faz ações de conscientização no trânsito

Julho é o mês que comemora o Dia do Motorista, nesta quarta-feira (25), e do Motociclista, na sexta (27). Com o objetivo de alertar sobre o cuidado no trânsito, no sentido de evitar acidentes, o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) realiza amanhã (25) e sexta (27), blitz educativa com técnicos da Educação de Trânsito que estarão acompanhados pela turma do Fom Fom.





Promoverão ações educativas, tendo como objetivo a redução de acidentes de trânsito com motociclistas e passageiros. No evento será entregue folder com mensagens de conscientização, lixeiras para carro, aromatizador para veículos.

Nesta quarta, a ação tem início às 9h e vai acontecer em parceria com a concessionária Rota do Atlântico, na praça do pedágio de Suape, onde técnicos de educação do trânsito, abordarão motoristas com objetivo de lembrar o respeito às leis de trânsito e aos motociclistas. Conforme dados do Ministério da Saúde, 50% das pessoas mortas por acidente de trânsito em Pernambuco pilotavam moto.Já na sexta (27), a ação acontece na avenida Agamenon Magalhães, embaixo do viaduto da avenida Norte, no Recife, e na praça do pedágio da Rota dos Coqueiros, onde os motociclistas serão abordados por técnicos da Coordenadoria de Trânsito e a Turma do Fom Fom.