Detran-PE altera processo de solicitação de 2ª via de CNH

Fraudes detectadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) provocaram uma mudança temporária no processo de solicitação de segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Pernambuco. A partir de agora, o motorista só pode pedir esse documento com agendamento para fazer o atendimento de forma presencial e não apenas pela internet.





A determinação, que vai vigorar durante 30 dias, é do diretor presidente do órgão, Charles Ribeiro. Com isto, os motoristas devem ir até a sede do Detran-PE, na Estrada do Barbalho, na Iputinga, na Zona Oeste do Recife. Outras opções são as unidades dos shoppings centers e circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), no interior.De acordo com o Detran-PE, essa decisão vai vigorar até o fim da implantação de sistemas de leitura biométrica e de identificação facial, que vão deixar mais rigoroso o procedimento de entrega dos documentos. Ao todo, 122 processos foram instaurados para investigar os inícios de fraude nas solicitações de segunda via de habilitação.