Detran oferta cursos gratuitos para condutores

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) irá abrir no próximo dia 23 de julho as inscrições para os cursos de "Superação do Medo de Dirigir" e "Mecânica para as Mulheres".O início das aulas, que serão presenciais, está previsto para o mês de agosto. Serão 35 vagas e para ter acesso é necessário ser habilitado e comparecer pessoalmente a Escola Pública de Trânsito, localizada na 706/906 Sul, para efetuar a inscrição.O curso de Mecânica para Mulheres será voltado para condutoras interessadas em atualizar os conhecimentos básicos sobre o funcionamento dos veículos de duas e quatro rodas. As aulas se iniciam no dia 20 de agosto, no turno da manhã, das 8h15 às 11h45. Já o curso de Iniciação à superação do medo de dirigir, ocorre a partir do dia 06 de agosto, das 8h15 às 11h45, com carga horária de 32h.