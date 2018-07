Detran multou um motorista a cada 1h30 por embriaguez ao volante

Taguatinga e Vicente Pires. Ao todo, 215 motoristas foram parados pelas equipes.





Os agentes de trânsito recolheram 25 veículos que foram levados para o Depósito de Taguatinga.

Em uma operação que começou na última quarta-feira (25) e encerrada ao meio-dia desta quinta-feira (26), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) autuou cerca de 15 motoristas por embriaguez ao voltante. Em média, ação flagrou um motorista a cada 1h30 de fiscalização.A operação ficou concentrada durante 24 horas nas regiões de Águas Claras,Segundo o Detran, além dos flagrantes de álcool e direção, seis pessoas estavam com a carteira de habilitação vencida há mais de um mês, três inabilitadas e dois motoristas com o direito de dirigir suspenso.