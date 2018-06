Detran lançará biometria para novas habilitações

A partir de agosto, as pessoas interessadas em tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) contarão com uma nova etapa durante o processo. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) passará a identificar os alunos por meio de um sistema de biometria.O órgão lançará um aplicativo onde o usuário deverá agendar uma data para realizar a coleta de dados como fotografia, assinatura e biometria. O Detran alega que a mudança deverá trazer mais segurança nos processos de habilitação da capital.A previsão é de que até 2019 todos os procedimentos de habilitação, inclusive renovação da CNH, iniciem com a nova metodologia.