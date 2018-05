Detran-DF seguirá com parcelamento

Mesmo com a proibição por parte do Denatran, o órgão do DF irá manter o sistema de pagamentos de multas com cartão

Mesmo com a decisão do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) de cancelar a resolução que permitia o parcelamento de multas de trânsito por cartão de crédito pelo país, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) garante que na capital o sistema será mantido. Segundo a autarquia local, "a prática do parcelamento está prevista em norma que tem força de lei e permanece em pleno vigor".



Para manter o parcelamento de débitos no DF, o Detran cita que se baseou na resolução de n° 697 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e na Lei Distrital 5.551 de 2015. Por isso, o órgão local afirma que a decisão do Denatran em vetar o programa para o restante do país não irá afetar o Distrito Federal.



Na capital, o sistema de parcelamento foi implantado na semana passada. Desde então, ficou permitido que os motoristas parcelem em até 12 vezes seus débitos, como autuações de trânsito, transferência de propriedade, seguro obrigatório, licenciamento anual e diárias de veículos. De acordo com o órgão, quando o motorista adere ao parcelamento seu automóvel recebe a regularização de forma imediata.



Em março, o Denatran tinha divulgado uma resolução que permitia que todos os órgãos de fiscalização de trânsito implantasse o sistema de parcelamento de multas por meio do cartão de crédito. Assim como no DF, cada estado brasileiro poderia aderir ou não ao programa. A regra dizia que cada unidade da federação deveria realizar o processo de habilitar as operadoras de cartão de crédito para oferecer o serviço.



Procurado, o Denatran não informou o causa da derrubada da resolução, nem qual impacto isso iria causar nos demais estados.