Detran DF passará a registrar ocorrência policial

Registro permitido é para crimes de 'menor potencial ofensivo'; medida vale para casos de desacato a agentes públicos, por exemplo

Os agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) estão autorizados a registrar ocorrências policiais consideradas de "menor potencial ofensivo". A medida se refere a crimes e contravenções que preveem pena de até dois anos, como por exemplo, desacato a agentes públicos e assédio.



Segundo o texto, publicado no Diário Oficial do DF, a decisão é parte de um acordo entre o Detran, a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil. Com a mudança, os poderes concedidos aos agentes se estendem apenas para o registro de ocorrências policiais constatadas durante o serviço de fiscalização e segurança viária. Quando aprovada, a infração passará a constar no sistema da Polícia Civil.



Em casos de crimes mais graves, como estupro e homicídio, o governo do DF indica que, ainda assim, os autores, as vítimas e possíveis testemunhas sejam conduzidos imediatamente à delegacia mais próxima.