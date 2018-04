Detran-DF faz esquema especial para atender usuários prejudicados pela greve

Para tentar acabar com demanda acumulada, postos de atendimento ficarão abertos das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai realizar um atendimento especial a partir desta segunda-feira (23) a fim de minimizar os transtornos causados a parte dos usuários dos serviços do órgão - como aqueles que tiveram documentos ou prazos vencidos entre 13 de março e 20 de abril.



Para tentar acabar com a demanda acumulada, os postos de atendimento do Detran-DF ficarão abertos das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.

O órgão explica que para os casos das vistorias agendadas pelo site do Detran-DF que não foram realizadas por causa da paralisação, os proprietários dos veículos terão que procurar o posto de atendimento onde foi feito o agendamento. A inspeção será por ordem de chegada, em fila única.

Porém, o Detran alerta que os usuários terão prazo de até 60 dias para regularizar as pendências com a isenção de qualquer encargo sobre o serviço vencido durante a paralisação dos servidores.

Já em relação às provas teóricas para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que também precisaram ser suspensas, o Detran informa que a banca examinadora vai funcionar de 24 a 27 de abril para atender os mais de 3,7 mil candidatos que foram afetados pela greve.