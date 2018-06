Detran-DF faz curso para quem tem medo de dirigir

Até sexta-feira (8) estão abertas as inscrições para o Curso de Iniciação à Superação do Medo de Dirigir, oferecido pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). As aulas são gratuitas e voltadas a condutores habilitados, tanto de carro quanto de motos.

Estão disponíveis 35 vagas. A carga horária é de 32 horas-aula, e a capacitação ocorrerá em 9, 10, 16, 17 e 30 de junho. A turma é intensiva, com aulas o dia todo, das 8h15 às 11h45 e das 13 horas às 16h30, na Escola Pública de Trânsito, na 906 Sul.

Os interessados podem se inscrever pessoalmente no atendimento da escola (706/906 Sul, Bloco D, Edifício do Detran-DF), das 7h30 às 18 horas. É preciso levar a carteira nacional de habilitação (CNH).