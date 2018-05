Detran-DF começa a parcelar multas no cartão de crédito

Medida passou a valer nesta segunda-feira e o parcelamento poderá ser solicitado em um dos postos do órgão ou pela internet

Começou a valer nesta segunda-feira (14) o programa de parcelamento de multas por cartão de crédito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). De acordo com o órgão, os débitos poderão ser parcelados em até 12 parcelas e a regularização da situação do veículo será imediata.



O parcelamento poderá ser feito pelo site do Detran-DF, na página das empresas selecionadas para prestar o serviço e presencialmente nos postos de atendimento de Taguatinga, Shopping Popular, Gama, DVA-I e também nos postos do Na Hora.



De acordo com o órgão, nos postos físicos são aceitos os cartões com bandeira Visa e Master. Já pelo site é possível optar por mais bandeiras. O interessado também poderá usar cartão de terceiros nos atendimentos presenciais, desde que eles estejam presentes. A opção on-line é apenas para o parcelamento com cartão em nome do proprietário do veículo.



O parcelamento apenas proporciona de imediato a emissão do CLRV e liberação de veículo, caso não haja mais nenhum impedimento legal ou financeiro. Para os demais serviços é necessário aguardar compensação bancária, que deverá ocorrer em no máximo dois dias após o parcelamento.

O imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA) ainda não está incluído no novo sistema. O Detran-DF afirma que está em negociação com a secretaria de Fazenda para que este imposto entre nos parcelamentos.

Também não poderão ser parceladas as multas inscritas em dívida ativa, os parcelamentos em cobrança administrativa, os veículos licenciados em outras unidades da Federação e multas aplicadas em outros órgãos autuadores que não autorizam o parcelamento ou a arrecadação por meio de cartões de crédito ou débito.