Detento comanda quadrilha de dentro de penitenciária

Um detento da penitenciária Doutor Ênio Pessoa Guerra, em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. Mesmo preso, John Caetano Rodrigues, conhecido como Jones, era o principal articulador da organização criminosa que tem ligação com o tráfico de drogas e diversos homicídios no Ibura, zona sul do Recife. A quadrilha foi desarticulada nesta sexta-feira (20), durante a operação Miracles, desencadeada pela Polícia Civil.





Segundo a polícia, a organização tinha a participação de um policial, que ate o começo da tarde não havia sido preso, e duas mulheres, responsáveis pela contabilidade da organização. Elas foram presas.



Participaram da operação 110 policiais civis, entre delegados, comissários, agentes e escrivães. Também foram mobilizados integrantes da corregedoria e do Grupo Tático Aéreo (GTA). Os presos e os materiais apreendidos foram levados para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital.

As investigações começaram em setembro de 2017 com o objetivo de desarticular a organização criminosa, voltada para a prática de sete tipos diferentes de crimes, entre os quais estão corrupção de menores, tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de armas de fogo e ameaça. Apesar de o grupo atuar no Ibura, os mandados foram cumpridos no Recife, Olinda, Jaboatão do Guararapes e Ipojuca, na Região Metropolitana.Na década de 2000, Jones comandou sequestros e tráfico de drogas na área de Vila dos Milagres, no Ibura. O nome da operação é uma referência a essa localidade. Em inglês, miracles significa milagres. Segundo o chefe da Polícia Civil, delegado Joselito do Amaral, os homicídios eram praticados por causa da guerra entre a quadrilha de Jones e grupos rivais. "No ano passado, um filho dele foi assassinado e isso agravou a disputa na área", disse.