Deslizamento de terra interdita pista da Anchieta no sentido litoral

16.04.2018 10:45

Rodovia, que era alternativa para bloqueio da Mogi-Bertioga, registra lentidão

Deslizamentos de terra, registrados na madrugada de segunda-feira (16), interditam a pista norte da rodovia Anchieta (SP-150) no sentido do litoral. O incidente aconteceu na altura do km 45, no trecho de serra, ainda no município de Cubatão. Ninguém ficou ferido.



A pista foi bloqueada para limpeza, mas ainda não há previsão de liberação. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), na madrugada as equipes foram acionadas para bloquear o tráfego de veículos por questão de segurança.



Este foi o segundo deslizamento registrado na rodovia no fim de semana. Na manhã deste domingo (15) a pista sul já tinha precisado ficar interditada por cerca de nove horas, devido a um outro deslizamento de terra também no trecho de Cubatão. Entretanto, a pista foi liberada por volta das 10h30 desta segunda-feira (16).



Já para quem precisa utilizar as estradas no sentido de São Paulo, a única opção é a pista norte da Imigrantes.



Em nota, a Ecovias informou que a previsão é que a pista norte seja liberada às 17 h desta segunda-feira (16). "Os trabalhos são realizados por empresas especializadas a serviço da Ecovias".



Tráfego



Desde a semana passada, as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes já recebiam maior fluxo de veículos, por terem sido indicadas como alternativa aos motoristas que seguem ao litoral norte. A recomendação acontece desde a última quarta-feira (11), após o bloqueio da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga, também por queda de barreira na pista.