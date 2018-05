Desentendimento político causa demissões na Secretaria de Educação

Lauro defende o apoio dos aliados a candidatura do atual vice-prefeito e chefe de Gabinete, Márcio da Farmácia (Podemos) à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.



O contra-ataque de Marcos Michels pode vir diretamente no Legislativo Municipal que define a pauta de projetos que entraram em votação, inclusive as do Executivo.



Entretanto, Marcos já conta com o apoio de partidos como DEM, PEN e o PPS, com quem anunciou a dobrada nas eleições com o deputado federal Alex Manente (PPS).



Os partidos também têm cargos na gestão Lauro: o PEN comanda a Secretaria de Esportes (Paulinho Correria), e o PPS é responsável pela pasta de Transportes (José Carlos Gonçalves).



Procurado pela reportagem, Lauro Michels disse, por meio de assessoria de imprensa, que haverá uma reunião da executiva do partido nesta quarta-feira (16), mas que os exonerados já foram readmitidos.



Já a Prefeitura de Diadema afirma, em nota, que os três funcionários citados foram exonerados por ato administrativo, porém desconhece qualquer denúncia a respeito. "A Administração de Diadema respeita as opções políticas e partidárias de seus funcionários e valoriza a atuação e experiência profissional de cada um, não pactuando com qualquer medida punitiva às suas escolhas" afirma.



Política e família



Lauro Michels (PV) e Marcos Michels (PSB) são sobrinho-neto e neto, respectivamente, do ex-prefeito de Diadema Lauro Michels (1964-1969 e 1977-1982).



Eles entraram na política da cidade juntos em 2005, quando o atual prefeito foi eleito vereador e Marcos chefiou o gabinete.



Já no primeiro mandato de Lauro (2012/2016) como prefeito, o primo – que tinha sido eleito como vereador - se licenciou da Câmara para ocupar a Secretaria de Educação e, posteriormente, chefiar o Gabinete do Executivo.

