Desabastecimento suspende aulas e cancela expediente em órgãos públicos

Universidades e repartições já anunciaram que não funcionam nesta segunda-feira

As universidades e repartições públicas em Pernambuco suspenderam o funcionamento nesta segunda-feira (28) por causa do desabastecimento de combustível causado pela greve dos caminhoneiros.



As aulas e o expediente administrativo nos três campi da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), suspensos desde quarta (23), seguem cancelados na segunda (28), assim como nos 15 campi da Universidade de Pernambuco (UPE) e na Universidade Federal de Pernambuco (UFRPE). Os hospitais ligados às intituições de ensino mantêm o funcionamento normal.



Continuam suspensas ainda as atividades acadêmicas e administrativas na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) também suspendeu as aulas nos seus 17 campi para "minimizar os transtornos para servidores e estudantes".



O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) e o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRAT-6) também suspenderam os expedientes nesta segunda. Segundo o Tribunal de Contas, os prazos processuais continuam prorrogados até que o expediente volte à normalidade. O Ministério Público do Trabalho (MPT) também suspendeu o expediente.



A Procuradoria Geral da Justiça funciona com regime de plantão ministerial nessa segunda, com expediente das 13h às 17h.