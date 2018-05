DER-PE conclui obras da ponte de Itamaracá, em Pernambuco

A iniciativa já está atendendo diretamente mais de 51 mil moradores dos municípios de Itapissuma e Itamaracá

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de Pernambuco concluiu as obras da ponte Getúlio Vargas, conhecida como ponte de Itamaracá, localizada na PE-035, que liga os municípios de Itapissuma e Itamaracá, no litoral sul do Estado. Com a conclusão dos serviços, a circulação de veículos e pedestres foi totalmente liberada. A iniciativa contou com investimento de R$ 2,9 milhões, do governo do Estado.



A iniciativa já está atendendo diretamente mais de 51 mil moradores dos dois municípios. A recuperação do equipamento foi autorizada em agosto de 2017. As intervenções incluíram a recuperação das áreas de passeio e dos guarda-corpos, contemplando também a instalação de 16 novos postes de iluminação e a pintura de toda sua estrutura restaurada.



A ponte de Itamaracá, construída há 70 anos sobre o canal de Santa Cruz, possui 380 metros de extensão por 9,7 de largura. É o único acesso viário que liga a Ilha de Itamaracá ao continente, num trecho da rodovia PE-035, por onde circula diariamente um fluxo aproximado de 5 mil veículos, número que aumenta em 30% nos dias mais movimentados durante os feriados prolongados, datas festivas e nos períodos de férias escolares.