Após seis meses, DER libera 1º trecho das obras da BR-101

Segmento possui 12 km de extensão em cada sentido da rodovia e vai do município de Abreu e Lima à avenida Norte, no Recife

Quem trafega no trecho urbano da BR-101 enfrentara um pouco menos de lentidão, desconforto e insegurança. Após seis meses interditado, foi concluído o primeiro trecho das obras de restauração e requalificação da rodovia. O segmento que está sendo entregue à população possui 12 km de extensão em cada sentido da rodovia (totalizando 24 km de pistas), e vai do município de Abreu e Lima à avenida Norte, no Recife.



No trecho liberado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foram executadas diversas ações, como retirada das placas de concreto, recomposição da estrutura do pavimento, drenagem e aplicação do novo asfalto em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), entre outros. Neste mês de abril, serão finalizados os trabalhos de implantação da nova sinalização, com a pintura das pistas e a instalação das placas de trânsito.



A intervenção total beneficia o trecho entre as cidades de Abreu e Lima e Jaboatão dos Guararapes, totalizando cerca de 90 km em obras, incluindo rodovia, acostamentos e acessos. Os serviços de restauração e requalificação do Contorno do Recife estão sendo realizados por meio da parceria firmada entre os governos Estadual e Federal. O investimento é de R$ 192 milhões e a previsão de conclusão de toda a obra é final de dezembro de 2018.



As obras da BR-101?, no Contorno do Recife, seguem em andamento com duas frentes de trabalho. A primeira equipe trabalha no sentido Norte-Sul, no trecho entre a Comunidade dos Milagres e a Fábrica da Coca-Cola, com previsão de finalizar no final deste mês de abril. Já a segunda equipe executa os serviços no sentido Sul-Norte, no trecho que vai da passarela no Engenho do Meio até o viaduto de Dois Irmãos.



Nesses segmentos, onde os serviços estão sendo realizados, o fluxo segue na pista contrária com tráfego em duplo sentido, com sinalização específica, assim como nos acessos, e nos desvios, que contam com apoio de operários orientando os motoristas, das 6h às 18h.