Deputados pedem explicações sobre caso de Marielle à Polícia Civil

A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados no dia 14 de março, no Estácio, Centro do Rio. A Polícia Civil vem mantendo em sigilo a investigação.

Representantes da Comissão Externa da Câmara dos Deputados se reúnem nesta terça (8) com o delegado Fábio Cardoso, titular da Divisão de Homicídios da Capital para acompanharem as investigações sobre as mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. Os parlamentares apontam erros na apuração do caso, como a demora na identificação da arma usada no crime, falta de um exame de raio x nos corpos das vítimas e o fato de o carro onde Marielle e Anderson estavam ter ficado dias do lado de fora da DH."Quanto mais tempo se passa menos vestígios se tem. O papel da Comissão Externa é acompanhar as investigações, e a gente vem seguindo esse papel. Criamos um cronograma público para dar uma explicação sobre o que cada instituição esta fazendo. Queremos ouvir dos responsáveis pela investigação porque só agora foi divulgar que a arma do crime e uma submetralhadora", disse o deputado Jean Wyllys.Alessandro Molon afirmou que a demora e os erros nas investigações preocupam, "pois trata-se de um crime de enorme repercussão e isso acontece mesmo em um caso grave como esse. Isso nos faz pensar o que ocorre nas outras apurações", declarou.