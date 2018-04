Deputado exonera assessor que trocou figurinhas na Alerj

Político considerou o comportamento dentro do plenário da Assembleia Legislativa como 'inadequado e inaceitável'

Um assessor do deputado estadual Carlos Osório (PSDB-RJ), flagrado trocando figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2018 dentro do plenário da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio), acabou exonerado pelo político, nesta quinta-feira (5).



Ele trocava figurinhas durante uma declaração de voto da deputada Martha Rocha (PDT) sobre um projeto que dá permissão para policiais civis atuarem simultaneamente como professores. A troca era feita com um assessor do deputado Tio Carlos (SDD).



A conta no Twitter do internauta que compartilhou a foto e fez a denúncia não está mais disponível na rede social. Ele havia dito, de forma equivocada, que se tratavam de deputados. Eram, no entanto, assessores de deputados.



Também pelo Twitter, a Alerj afirmou que o episódio ocorreu durante um intervalo de uma sessão e que, agora, cabe a cada parlamentar tomar sua decisão sobre os funcionários: "A troca de figurinhas não é justificável, mas aconteceu durante um intervalo da sessão", escreveu a Casa, pela rede social.



Por meio de nota de sua assessoria de impresa, Carlos Osório disse considerar "inadequado e inaceitável" o comportamento de seu assessor, cujo nome não foi divulgado, e por isso encaminhou a exoneração do profissional. Já o deputado estadual Tio Carlos ainda não se pronunciou sobre o caso.