Deputada distrital Telma Rufino perde foro privilegiado

O veredicto desta terça, foi tomado com base em um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que restringiu o foro de parlamentares federais. O pedido para que a decisão se estenda para os parlamentares distritais partiu do procurador-geral do Ministério Público do DF, Leonardo Bessa. Caso este pedido seja atendido, outros distritais perderão esse benefício em casos não relacionados ao mandato.