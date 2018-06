Depois de um ano e meio, racionamento de água termina hoje no DF

Obras para contornar a crise hídrica do DF custaram R$ 500 milhões

Após um ano e meio de implantação, o sistema de racionamento de água foi encerrado hoje no Distrito Federal. Depois de quase duas décadas sem investimentos nesta área, o governo se viu obrigado a abrir o caixa e investir mais de R$ 500 milhões para que os prejuízos com a crise não fossem maiores.



Entre as principais intervenções, as que receberam mais investimentos foram as de captação do Lago Paranoá, Bananal, transposição para o Rio Descoberto e a construção do sistema Corumbá IV, que deve fornecer 2,8 mil l/s. Desse valor 1,4 mil l/s deverá ser para o DF e o restante para Goiás.



Segundo o governador Rodrigo Rollemberg (PSB), as obras de captação, aliadas à redução de consumo por parte da população permitem dar, "com tranquilidade e segurança", um ponto final ao racionamento. Ontem, o reservatório do Descoberto operava com 92,9 % da capacidade, já o de Santa Maria registrava 59,9%.



"Isso não quer dizer que as pessoas devem voltar a desperdiçar água ou usar sem necessidade. O uso de água de maneira racional é um valor conquistado pela população de Brasília nesse momento de crise hídrica", afirmou.



Segundo o GDF, a redução do consume a chegada de mais água no sistema vão garantir conforto hídrico. A aposta continua sendo na inauguração de Corumbá 4, prevista para o fim deste ano.