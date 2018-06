Depoimento de Pezão no TRF-2 dura menos de cinco minutos

Convocado para depor como testemunha de defesa do deputado Paulo Melo (MDB) na operação Cadeia Velha, o governador Luiz Fernando Pezão (MDB) ficou menos de cinco minutos no TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª região).O chefe do executivo do Rio de Janeiro disse não ter conhecimento sobre qualquer benefício pessoal ou favorecimento recebido pelo deputado e também afirmou não conhecer nenhum fato que coloque em dúvida a conduta de Paulo Melo. Ao ser perguntado pelo Ministério Público Federal se considerava o ex-chefe da Alerj um bom aliado, o governador afirmou que sim."Foi secretário no meu governo e depois, quando saiu de secretário nesse segundo mandato meu, me ajudou na liderança em algumas comissões", disse Pezão.