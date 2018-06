Espaço reservado ao lobo marinho começou a ser retirado, para dar lugar ao primeiro dos seis biomas que formarão o novo parque, com conceito de enclausuramento inverso

A demolição simbólica de parte do recinto de aves aquáticas, com extensão de 200 m2, na manhã desta terça (5), marcou o início das obras de transformação do zoológico do Rio, na Quinta da Boa Vista, que vai virar um bioparque com conceito de enclausuramento inverso – sem grades e com mais espaços abertos aos animais.



"Essa demolição é muito simbólica porque acontece no Dia Mundial do Meio Ambiente e marca a adoção doenclausuramento inverso, ou seja, saem as grades e entram recintos abertos, as biosferas, com integração de espécies e uso de barreiras naturais. No Novo RioZoo, os visitantes circularão por túneis, corredores e passarelas e os animais ganham espaços mais abertos e bem-estar", explica Bruno Marques, presidente do Grupo Cataratas, responsável pelo projeto e pela administração do novo parque, em contrato de concessão firmado em 2016, com duração de 35 anos.



Representantes da Prefeitura do Rio, do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) e do Iphan (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) também acompanham as primeiras intervenções no local. A grande reforma tem duração prevista de dois anos e deve ser finalizada no fim de 2019. Durante o período, o Zoo abre ao público somente sextas, sábados, domingos e feriados, com algumas interdições, que serão comunicadas previamente aos visitantes. O investimento é de R$ 65 milhões, bancados pelo grupo.



Quando finalizado, o espaço terá seis biosferas, cada uma representando um ecossistemas, como a Floresta Tropical, a Savana Africana, a Biosfera das Aves e outras. A ideia é que toda a ambientação se aproxime ao máximo dos habitats naturais das espécies, para melhorar a experiência do visitante e proporcionar um ambiente adequado aos animais.



Após as obras, a previsão é que o zoológico receba 1,3 milhão de pessoas por ano. A entrada vai passar a custar R$ 35 após o término da modernização – atualmente, é R$ 20.



Além do Ibama, a Azab (Associação Brasileira de Zoológicos e Aquário do Brasil) também acompanha a reforma, para a qual as equipes técnicas se preparam há mais de um ano. Um Plano de Manejo foi elaborado para assegurar o bem-estar dos animais.



Detalhes do novo zoológico



No novo projeto, o passeio começará pela Biosfera das Aves, grande viveiro com 3 mil m2 e mais de 100 espécies, divididas em três biomas: Mata Atlântica, Pantanal e Psitacídeos. Para os visitantes mais aventureiros, será criada também a opção de um circuito de arvorismo.



Seguindo o trajeto, o visitante vai chegar à Biosfera dos Répteis e Insetos, ambientes com tartarugas, cobras e jacarés. Felinos e caninos também terão uma biosfera inteira dedicada a eles, onde o visitante é que ficará enclausurado, observando tigres e leões através de grandes túneis de vidro. Mirantes, passarelas com visão 360º e aquários de acrílico também serão pontos de visualização de animais na Biosfera dos Elefantes, que terá quedas d'água.



Na área de savana, que substituirá a atual Passarela da Fauna, o público poderá participar de um safári, cujo percurso será feito em um rio artificial de 400 metros de extensão percorrido por barcos. O bioma terá zebras, gnus e girafas – que poderão ser alimentadas. Ursos e animais marinhos também terão suas biosferas, com lagos e tanques transparentes, assim como o espaço reservado ao balé artístico dos pinguins.







A Fazendinha continuará sendo um local para as crianças terem contato mais próximo com os animais e aprenderem de onde vem itens que fazem parte de sua alimentação, como leite e ovos. O parque ganha também nova área gastronômica, playground e praças.