Demolição de fábrica da Avenida Brasil é adiada

Ficou para o próximo fim de semana a demolição da fachada da antiga fábrica do Sabão Português, na Avenida Brasil. A operação estava prevista para este domingo, mas foi adiada por questões operacionais envolvendo os equipamentos usados na demolição.

O diretor do Grupo Gtex, Luiz Eduardo Homem de Carvalho, diz que toda a fachada será demolida até a semana que vem, com conclusão no sábado e no domingo para não interferir no trânsito. Ao longo da semana, partes da estrutura interna e da própria fachada serão derrubadas. Apenas a chaminé será mantida, porque é tombada...

Cerca de 60 operários trabalham na obra